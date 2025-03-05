Общество

Фастфуд и эволюция привели к необратимым последствиям в организме зуммеров

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
здоровье общество

Источник фото: globallookpress.com

Современный образ жизни вносит изменения в организм человека

Как известно человек за всю мировую историю эволюционирует, у человеческого организма появляются новые возможности, растет продолжительность жизни. Но иногда, к сожалению, бывают и негативные изменения. 

Стоматологи сделали неожиданное открытие, оказывается у зуммеров, так называют людей, родившихся в период с 1995 по 2010 год, полностью пропали зубы мудрости, или так называемые “восьмерки”. Врачи во всем винят фастфуд и современный образ жизни. 

Как пишет Telegram-канал SHOT, дантисты констатируют тот факт, что у современной молодежи практически отсутствуют зубы мудрости, по крайней мере сегодня это очень редкое явление. У зуммеров они не то что не пробиваются, их нет совсем, отсутствует даже корень. Изредка на снимках стоматологи могут разглядеть максимум две “восьмерки”. 

Причиной этого явления стоматологи называют слишком мягкую пищу и эволюцию. Съесть котлету из фастфуда значительно проще, чем разжевать целый кусок мяса. Все это приводит к видоизменению формы зубов, которые становятся более мелкими и не такими острыми, особенно это заметно по клыкам. 

Преподаватель Института стоматологии Сеченовского университета Екатерина Масликова констатировала, что вместе с зубами у современного человека меняется и форма челюсти, а также становится меньше. Поэтому зубам мудрости просто негде поместиться. А если зуб мудрости пробивается наружу, то он вырастет кривым и косым. Единственный плюс в этой истории, это экономия на удалении “восьмерок”. 

То есть получается, что зуммеры лишились мудрости?

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