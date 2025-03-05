Вкладчики бегут из Сбербанка. Клиенты банка в январе сняли с депозитов 150 млрд. рублей

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Клиенты переводят деньги на депозиты в другие банки

Настораживающие новости приходят из “Сбербанка”. По итогам января 2025 года объем депозитов физических лиц в этом финансовом учреждении сократился на 150 млрд. руб. Неужели у банка появились какие-то проблемы?

Как пишет издание « Коммерсант» , ссылаясь на данные Банка России, по итогам первого месяца этого года “Сбербанк” стал первым российским банком, зафиксированным отток средств с депозитов физических лиц. Пикантность этой ситуации придает тот факт, что в целом российским банкам в январе удалось нарастить приток средств на депозиты, которые по итогам месяца выросли на 900 млрд. руб. Но именно “Сбербанк” выглядит белой вороной в этой стае. Что же происходит?

Банк, которым руководить Герман Греф, одним из первых начал снижать процентные ставки по депозитам. Именно так руководство реагирует на относительное смягчение денежно-кредитной политики Банка России. Как известно уже второй месяц ЦБ не поднимает ставку рефинансирования, и уже ходят слухи о скором ее снижении. Поэтому “Сбербанк” начал играть на опережение, и снизил ставки по всей линейке своих депозитов.

При этом другие банки смогли воспользоваться данной ситуацией, и нарастили объемы депозитов. Бенефициаром стал Т-Банк, у которого объем средств на депозитах увеличился на 411,7 млрд рублей, далее идет Альфа-Банк, здесь прирост составил 191,2 млрд рублей, замыкает тройку лидеров ВТБ, где депозиты приросли на 168,7 млрд рублей.

Руководство “Сбербанка” попыталось оправдаться, и сообщило, что наоборот, в январе их портфель срочных вкладов и накопительных счетов физических лиц увеличился на 27 млрд руб. По их мнению активы населения включают в себя не только рублевые активы. Возможно речь идет об обезличенных металлических счетах.

Стоит признать тот факт, что “Сбербанк” всегда не отличался лучшими условиями на рынке депозитов для физических лиц. Пользуясь своим положением монополиста, он всегда устанавливал ставки ниже, чем у конкурентов. Это не мешает банку по-прежнему показывать неплохие финансовые результаты и наращивать прибыль. Так что поводов для волнения по поводу надежности у клиентов не должно появляться сомнений.