В России начала дешеветь ипотека. Сбербанк и ВТБ объявили о смягчении условий выдачи жилищных кредитов

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Сразу два крупных банка объявили и смягчении условий выдачи ипотеки

Прошедший 2024 года ознаменовался резким ростом стоимости кредитов, в том числе и ипотеки. И главный вопрос, который сегодня интересует многих россиян, когда же начнется обратный процесс. И кажется в конце тоннеля наконец-то появился свет.

Сразу два крупнейших российских банка Сбербанк и ВТБ сегодня объявили о снижении ставок по ипотеке с 4 марта 2024 года.

Первыми в информационных лентах появились сообщения от ВТБ, который объявил и снижении ставок по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство. Об этом изданию “Ведомости” сообщил представитель пресс-службы организации. Если ранее средневзвешенная ставка по «семейной» ипотеке в столице и Ленинградской области для суммы от ₽ 13,5 млн. начиналась от 12,08%, то теперь этот показатель равен 9,51%.

Также ВТБ рассматривает возможность корректировки условий для рыночной ипотеки.

Также с 4 марта снижает ставки по ипотеке “Сбербанк”. Как заявили в пресс-службе организации ставки будут снижены на 1-1,5% в зависимости от размера первоначального взноса. Если этот показатель будет выше 50% от стоимости недвижимости, что ставки снизятся на 1,5%. Если первоначальный взнос будет находиться в пределах от 20 до 50%, то снижение составит 1%. После объявленных изменений минимальная ставка на первичную недвижимость достигнет 28,2%, на вторичную – 27,6%.

Вероятно к этому процессу подключатся и другие финансовые организации, которые в ближайшем времени также объявят о снижении стоимости ипотеки.

Еще одна интересная новость на эту тему. В 2025 году в России заработает ипотечный стандарт, который был разработан при участии Банка России совместно с коммерческими банками. Цель данного документа заключается в том, чтобы исключить случаи, когда недобросовестные застройщики завлекают клиентов ипотекой с низкой ставкой, но при этом повышают стоимость жилья.

Станет ли от этого россиянам проще выплачивать ипотеку? Вряд ли…