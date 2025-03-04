Ирина Роднина расплакалась на премьере фильма о себе

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Состсоялась премьера нового художественного фильма об олимпийской чемпионке Ирине Родниной

В Москве состоялась премьера спортивного байопика «Роднина», который рассказывает о жизни и спортивной карьере знаменитой советской фигуристке Ирина Родниной. Ирина Константиновна за свою жизнь одержала внушительное количество побед – трижды становилась чемпионкой Олимпийских игр, одиннадцать раз чемпионкой Европы и десять раз лучшей фигуристкой мира. Свое первое олимпийская золото Роднина завоевала в 1972 году в парном катании с Улановым.

Для премьеры фильма спортсменка одела стильный черный спортивный костюм, по словам «Московского комсомольца» 75-летняя Роднина получила множество комплиментов от присутствующих, а также слова благодарности от создателей картины. И действительно, спортсменка до сих пор находится в хорошей спортивной форме.

Роднина призналось, что сейчас ей находится на красной дорожке сложнее, чем выступать на Олимпийских играх и не смогла сдержать слез.

После мероприятия Ирину Константиновну провожали аплодисментами и вручили цветы.

Это уже третья лента про известную советскую спортсменку. Прошлые два были документальные – «Ирина Роднина: Производная композиция» (1998) и «Ирина Роднина: Непобедимая» (2009). А вот фильм «Роднина» (режиссер – Константин Статский) стал первой художественной историей. Роль Ирины Родниной исполнила Владислава Самохина, для которой образ великой советской фигуристки стал третьей роли в кинокарьере. Бюджет ленты «Роднина» - 425 000 000 рублей.

В широкий российский кинопрокат фильм «Роднина» выходит уже 6 марта.