Масштаб нарушений огромный. Россельхознадзор внепланово проверит поставщиков «Светофора»

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Проверки торговой сети «Светофор» выявили многочисленные проблемы российскоо ритейла, которые необходимо срочно решать

Внеплановая проверка торговой сети “Светофор” подтвердила самые худшие опасения. К большому сожалению много товаров не соответствует необходимым нормам качества, и зачастую являются опасными для здоровья покупателей. Поэтому Россельхознадзор инициировал новые внеплановые проверки.

Как пишет издание “Известия”, Россельхознадзор обратился за разрешением к первому вице-премьеру Денису Мантурову, провести внеплановую проверку поставщиков дискаунтера “Светофор”. Это стало как раз результатом масштабной проверки магазинов этой торговой сети, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения.

В частности в Ростовской области продукция некоторые товары продавались без документов, подтверждающих их безопасность и качество. Наказать за это администрацию магазинов “Светофор” нельзя, в таких случаях можно только вынести предостережение. Иного выхода, как проверить производителей у Россельхознадзора просто нет.

Грубые нарушения выявлены практически во всем реализуемом ассортименте товаров, в молочной и мясной продукции, мясе птицы и консервах. В итоге по суду остановили работу 76 магазинов.

Внеплановая проверка поставщиков “Светофора” позволит более тщательно изучить продукцию и деятельность производителя. Именно подобные действия позволят Россельхознадзору привлечь нарушителей к административной ответственности. Проверки коснутся без исключения всех предприятий, которые выпускают и продают товары с нарушением обязательных требований.

Можно только пожелать удачи Россельхознадзору в этом непростом деле, вот только есть опасение, что это в очередной раз разгонит цены на продовольствие в России…