Суд вынес приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской

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Ближайшие пять лет Королева марафонов будет находиться на зоне

Сегодня закончился самый длинный судебный марафон в истории России. Суд вынес приговор Елене Блиновской.

“Королеву марафонов” признали виновной по статье уклонении от уплаты налогов в размере больше миллиарда рублей и отмывании денежных средств в период с 2019 по 2021 годы. Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы, которые она будет отбывать в колонии общего режима. Также она будет обязана выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Блиновскую задержали в 2023 году на границе с Беларусью в Смоленской области, когда она пыталась покинуть Россию. Следствие доказало ее причастность к мошенническим схемам по дроблению своего бизнеса.

В ходе расследования ее деяний у нее было арестовано имущества приблизительно на один миллиард рублей, куда входили недвижимость в России и несколько элитных автомобилей. Также были арестованы 11 банковских счетов, и еще 33 счета, оформленных на ее мужа Алексея Блиновского на общую сумму 1,4 миллиарда рублей.

Изначально Блиновскую посадили под домашний арест, но из-за неоднократного его нарушения ей изменили меру пресечения, после чего она отправилась в СИЗО. Чтобы хоть как-то реабилитироваться и вызволить супругу из тюрьмы, муж Алексей в апреле 2024 года отправился на СВО.

Суд отказал Блиновской в просьбе применить 82 статью УК РФ для отсрочки отбывания наказания, чтобы быть рядом со своими детьми до совершеннолетия и заниматься их воспитанием.

В ноябре 2024 года суд признал Блиновскую банкротом, ее задолженность превысила сумму в 1 млрд. рублей. От последнего слова “королева марафонов” отказалась.