Минцифры обвинило ВК и Rutube в негостеприимности

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Российские площадки первым делом стали зарабатывать деньги, а не развивать свои сервисы

Эффект от замедления YouTube в России себя исчерпал. Главными бенефициарами этого процесса стали сервисы ВК и Rutube. И если первоначально аудитория российских площадок резко выросла, то теперь это прекратилось. Люди ищут обходные пути и по-прежнему смотрят YouTube. С неожиданной критикой в адрес ВК и Rutube выступило Минцифры, которые обвинило их руководство в гостеприимности.

«Эффект от замедления YouTube, конечно, есть. Но если бы зрителя более „гостеприимно“ встретили на наших площадках, то эффект мог бы быть больше», — цитирует агентство ТАСС директора департамента развития массовых коммуникаций Минцифры Екатерину Ларину.

Вместе с ростом аудитории ВК и Rutube, также увеличилось количество жалоб на технические проблемы. Российские видеохостинги также обвинили в том, что они не стремятся увеличивать количество контента. Вместо этого на площадках значительно увеличилось количество рекламы. Доходы от рекламы у ВК только за 9 месяцев 2024 года увеличилось на 21%.

Именно количество рекламы больше всего и нервирует пользователей. Она включается в самый неподходящий момент, прерывает музыкальные клипы и на большой громкости.

Еще одна претензия, это маленький трафик. Так называемая система рекомендаций не работает. А весь трафик уходит самым известным авторам, либо как это часто бывает в России блатным. В общем ВК и Rutube устранили конкурента, а они стали банально зарабатывать себе деньги. Ничего личного, это просто бизнес…