Андрей Макаревич анонсировал перезапуск популярного кулинарного шоу «Смак»
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Иноагенты по-прежнему пытаются зарабатывать на свем российском багаже
Иноагент Андрей Макаревич решил вспомнить свои лучшие годы, прошедшие у него в России, и планирует перезапуск шоу, которое было популярным в конце 90-х начале 2000-х на Первом канале.
Как заявил создатель и неизменный солист группы «Машины времени», он уже нашел нового бизнес-партнера, который поможет с реанимацией некогда популярного кулинарного шоу. По
Макаревич был вынужден искать новых партнеров после того, как другой известный российский телепродюсер Николай Билык объявил о прекращении своего участия в управлении компанией ООО «Самый смак», которая в течение 25 лет была известна именно благодаря производству этого популярного кулинарного телешоу. Причиной такого решения стало заявление Макаревича о намерении организовать большой концерт на территории Украины.
В общем планы большие, реализация проекта пока под большим вопросом. А вы друзья готовы смотреть новые выпуски “Смак”, если они конечно же выйдут в эфир?