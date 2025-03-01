Отдых в Таиланде может подорожать

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Вместе с налогом туристам обещают дать доступ к страховке

Резкое укрепление рубля россияне используют с максимальной выгодой для себя, они покупают туристические путевки за границу, пока валюта дешёвая. В лидерах как обычно Турция и Египет. А вот путешественников в Таиланд может ждать неприятный сюрприз.

Власти Таиланда всерьез раздумывают о введении туристического налога. Если это решение получить одобрение, то новый налог составит $9 или 300 тайских бат, что по курсу в рублях будет приблизительно 769 рублей. Если доллар подорожает, значит и туристический налог для россиян станет дороже.

Эту сумму будет обязан заплатить каждый въезжающий на территорию страны иностранец.

«Туристический сбор может быть не такой большой суммой, которая отпугнет туристов, но, если сбор будет сложным, это будет неудобно. Наша цель - сделать процесс как можно более плавным», - заявил министра туризма и спорта Таиланда Соравонга Тхентонга.

Его слова процитировало издание The Straits Times. Ориентировочно туристический налог в Таиланде может заработать в ноябре 2025 года. Именно в этот период времени страна испытывает самое массовое нашествие туристов. Судьба налога решится в марте после публикации в Королевской газете.

Для туристов предполагается введение льгот. Так туристический налог будет обязательным для уплаты для тех туристов, которые прибывают в Таиланд по воздуху, они должны будут заплатить полную сумму в 300 бат. Туристы, прибывающие в страну по суше или воде также будут обязаны уплатить аналогичную сумму, но при этом у них будет возможность бесплатно въезжать в страну несколько раз в течение 30-60 дней.

По мнению авторов этой инициативе, туристический налог позволит иностранным путешественникам получить доступ к страховке, что лишним в этой жизни точно не будет…