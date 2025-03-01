Россияне теперь смогут “закодироваться” от тяги к кредитам. В России заработал важный закон

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В России заработал важный закон, который позволит защитить граждан от действия мошенников

Кредиты давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Очень часто этот инструмент помогает развивать бизнес, или решить непростую проблему, а иногда кредиты приносят человеку горе и страдания. Поэтому в России появился очень важный закон.

С 1 марта 2025 года начал действовать закон , на основании которого любой россиянин сможет запретить себе брать кредиты. Это как закодироваться от пристрастия к алкоголю.

Основанием для принятия данного документа стали участившиеся случаи оформления мошенниками кредитов по поддельным документам. Также участились звонки, когда людей убеждали взять заем, и потом перечислить деньги на “безопасный” счет. По данным Банка России только по итогам 2024 года потери россиян от подобных преступных действий составил более ₽27,5 млрд.

Самозапрет за кредиты должен стать эффективным инструментом для борьбы с этой заразой. Особенно это будет полезно пожилым людям, который чаще всего стали разводить мошенники.

Оформить самозапрет на кредиты можно на портале “Госуслуг”, либо в МФЦ. Для этого необходимо заполнить заявление с личными данными, и указать параметры запрета. После этого эта информация будет передана во все банки, и любая попытка оформить кредит будет пресекаться.

Если человек изменить свое решение, то отменить самозапрет на кредиты можно аналогичными способами через “Госуслуг”, либо в МФЦ. При это все ограничения будут сняты только через сутки.

Самозапрет на кредиты не распространяется на такие инструменты как ипотека, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой.

Некоторым людям, которые привыкли жить за счет кредитов, тоже не помешало бы ввести для себя ограничения, хотя они вряд ли воспользуются этой услугой…