Skype закрывается. Microsoft сообщил всем пользователям неприятное известие

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Прогресс не стоит на месте, новые программы вытесняют старые

Еще десять лет назад Skype был одной из самых популярных программ для общения и звонков через интернет. Но потом появились мессенджеры, и его популярность стала стремительно падать. И вот сегодня пришло сообщение, что Microsoft приняло решение окончательно упразднить Skype.

Сообщение о данном событии было обнаружено в новой бета-версии приложения для Windows пользователи портала XDA Developers .

Прощание с программой намечено на май месяц 2025 года. Наверняка для многих это событие пройдет незамеченным, поскольку они давно не пользовались данной “звонилкой”, но все есть немногие пользователи интернета, кто еще этим пользуется. Возникает вопрос, что им делать, и как теперь с этим жить? Ответ на этот вопрос есть также в бета-версии, где всех пользователей Skype переведут в Teams.

Несколько лет назад мы официально простились с “аськой”, прототипом нынешних мессенджеров. Именно Skype, и способствовал потери популярности российской разработки, с его помощью можно было бесплатно звонить, а потом появилась видеосвязь. Позднее Skype купила компания Microsoft. К сожалению это событие не пошло ему на пользу. Со временем он стал работать хуже и превратился в плохо работающий софт. Добили ситуацию мессенджеры, которые прочно прописались в каждом смартфоне.

На этом фоне Майкрософт было принято решение сосредоточится на работе с Teams.

Как это ни странно, но именно в Skype до сих пор работают различные репетиторы со своим учениками. Но переживать из-за закрытия программы точно не стоит. Отличной заменой будет Zoom, популярность которого во время пандемии стремительно выросла, и чей интерфейс дает его пользователям все необходимые функции. Да и любой мессенджер сегодня имеет версию для ПК. Альтернатив сегодня очень много и на любой вкус…