Каждый год вологжане получают десятки миллионов нежелательных звонков

Источник фото: ru.freepik.com ru.freepik.com 787

МТС проанализировал количество спам-звонков жителям Вологодской области за 2024 год.

За 12 месяцев ушедшего года было заблокировано около 22 миллионов нежелательных вызовов, в том числе звонков от возможных мошенников. При этом одному из абонентов компании в Вологодской области позвонили более 18 тысяч раз.

С января по декабрь 2024 года количество заблокированных входящих звонков в Вологодской области выросло практически в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 12 секунд.

Наибольшее количество спам-звонков вологжанам было заблокировано в летние месяцы и декабре прошлого года. Меньше всего звонками беспокоили абонентов Вологодской области в январе, феврале и марте 2024 года.

Антиспам оператора сэкономил вологжанам более 12 лет разговоров, автоматически отвечая на звонки или предупреждая о возможном спаме, а также защитил их от серьезных последствий, таких как потеря денег и утечка персональных данных. Наиболее активно надоедали вологжанам коллекторы, представители финансовых организаций, возможные мошенники, а также спамеры с рекламными предложениями.