Российское правительство одобрило расширение лимита сверхурочной работы

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В Трудовом кодексе будет изменено положение о сверхурочной работе

На фоне острого дефицита рабочей силы на рынке труда, правительство вынуждено принимать непопулярные меры. В частности стало известно о том, в ближайшем будущем в России будет расширен лимит сверхурочных часов работы.

Об этом сообщил глава союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. С его слов кабинет министров поддержал идею повышения лимита сверхурочной переработки для работников российских предприятий со 120 до 240 часов в год. Соответствующие поправки в трудовой кодекс, по мнению главы РСПП, позволит бизнесу сократить часть дефицита рабочих рук, а также уход работников в статус самозанятых. Однако против этих изменений выступили профсоюзы, которые считают, что повышение лимита даст повод компаниям для злоупотреблений.

Как заявил Шохин, повышение лимита переработки не только облегчит компаниям доступ к трудовым ресурсам, но и позволить работникам вполне легально подрабатывать на своих основных рабочих местах, поскольку они смогут получать повышенную оплату, уже начиная со 121 часа. Людям не придется оформлять статус самозанятого, и искать себе подработку на стороне, давать объявления на “Авито” и так далее.

По данным ФНС, количество самозанятых людей в России на сегодня составляет порядка 12 млн. человек, и этот показатель постоянно растет.

Возможно повышение лимита сверхурочной переработки реально принесет пользу, и позволит многим россиянам дороже продать свой труд. В условиях кредитной нагрузки лишняя копейка в семейном бюджете не помешает. Однако пока в стране имеется серый сектор, и люди часто получают зарплату в конвертах, то вряд ли данные изменения в Трудовом кодексе пойдут им на пользу.

Но печально то, что российские работодатели по-прежнему пытаются увеличить производительность труда за счет живой рабочей силы. К сожалению, попыток внедрить на производстве современные технологии и автоматику пока не наблюдается. А именно этот шаг мог бы высвободить огромное количество рабочих рук, и повысить эффективность производства.