Цветы, которые угрожают жизни кошки: как защитить питомца

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Некоторые домашние растения могут быть опасными для вашего четвероногого друга

Все мы прекрасно знаем, как на кошек действует валерьянка – это уже давно стало «долгоиграющей темой» для шуток и анекдотов. Но, есть другое растение, вернее говоря цветок, который в отличие от валерьяны не только не «развеселит» вашего питомца, но и вполне может его убить. Что же это за экзотическое растение такое, и, наверное, оно растет где-то в дальней экзотической стране? Как оказалось, нет, и опасность для вашего питомца, таиться гораздо ближе, чем вы можете себе представить…

Итак, это опасное растение называется лилия и лилейники. Да-да, как это неудивительно, это тот самый цветок, который частенько дарят представительницам прекрасного пола на праздники, не подозревая какой опасности данный подарок подвергает хозяйского котика.

Смертельная угроза таиться без всякого преувеличения в каждом лепестке этого красивого цветка. Самый маленький кусочек цветка или мизерная доля пыльцы лилии способны отправить вашего котика в критическое состоянии или вообще убить в течении суток!

В чём же причина такой смертельной опасности? Ларри Коугилл, который работает в университете Калифорнии, в интервью рассказал, что если котик откусит листик или лизнет пыльцу, то с огромной вероятность, у него развоется смертельная почечная недостаточность. Хотя ученые полностью еще не выяснили, что какое именно вещество вызывает у кошек смерть, но тем не менее одно знают точно – даже минимальный контакт кота с лилией может быть смертельным.

Так что если у вас есть дома котик, то предупредите друзей и коллег, чтобы они вам не дарили лилии и лилейники.