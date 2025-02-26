Мэр российского города не явился на собственную инаугурацию, и отказывается выходить на работу

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Попытка поиграть в демократию принесла неожиданные результаты

Удивительная история произошла в городе Берёзовский Свердловской области. Там таинственно пропал мэр города, однако никакого криминала нет, чиновник просто не хочет выходить на работу.

Как пишет Telegram-канал SHOT, мэр Березовского пропала сразу после своего избрания, и даже не явилась на собственную инаугурацию.

На самом деле ситуация немного анекдотичная. 35-летняя Юлия Маслакова, жена водителя действующего главы города Евгения Писцова, шла на эти выборы ради статистики. Это было необходимо, чтобы создать иллюзию конкуренции шефу своего мужа. Но в дело вмешались местные депутаты, которые в качестве протеста против главы города как раз решили проголосовать за Маслакову, предварительно отказав ей в самоотводе.

В итоге она набрала 17 голосов, в Писцов всего 6, в результате чего ситуация приняла совершенно неожиданный характер. В результате Маслакова совершенно неожиданно для себя оказалась в весьма необычной ситуации. Известно, что после своего “избрания” подала в суд на местных депутатов.

После голосования вновь избранного главу города никто не видел, и ничего о ней не слышал. На собственную инаугурацию, которая должна была состояться 17 февраля, она не явилась, на работу не вышла и к исполнению своих обязанностей так до сих пор и не приступила.

Загадка с таинственным исчезновением нового мэра волнует и местных жителей, которые теперь ходят к её небольшому домишке и кричат ей: «Выходи!»

На данный момент известно, что в городской думе Берёзовского запланировано внеочередное заседание, на котором планируется внести изменения в положение о должности мэра. С большой долей вероятности пройдет новый конкурс на позицию градоначальник