Джеймс Бонд переезжает в Америку

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Права на популярного киногероя перешли новым владельцам

Бренд «Джеймс Бонд», начиная с самых первых фильмов, является чисто английским продуктом, которому прямо покровительствовала британская королевская семья. Но, после смерти королевы Виктории, интерес к франшизе как-то у местных правителей угас настолько, что права были переданы совершенно другому человек - Джеффу Безосу.

Так что можно, с уверенностью сказать, что всемирно известный шпион обрел новых хозяев. «Amazon MGM Studios» объявили, что теперь они являются правообладателями всемирно известного бренда «Джеймс Бонд» и теперь они будут экранизировать похождения агента 007. В своих социальных сетях «Амазон» уже задали вопрос своим подписчикам – «А кого вы хотите видеть в роли Джеймса Бонда?».

Понятное дело, что «Amazon MGM Studios» выложили немалую сумму за данную франшизу, так что вполне логично что теперь придется «отбивать затраты на покупку».

Одно время букмекеры даже принимали ставки, кто же станет новым Джеймсом Бондом после Дэниела Крейга. Но, пока это все просто развлечение, так как другой информации кроме «новый Бонд будет британцем» и «будет мужчиной, но с любым цветом кожи», нет. Напомним, что Идрис Эльба рассматривался на роль известного агента, но дальше разговоров дело не пошло. Пока не пошло…

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А вот фанатов Бонда волнует один вопрос – каким будет новый Бонд? Будут ли сняты спин-оффы франшизы (которые были в планах) про шефа Бонда по прозвищу М., Феликса Лейтера и прочих персонажей, созданные еще придумавшим 007, писателем Яном Флемингом. Так что ожидаем, как же будет мести новая метла, то есть что снимет новый обладатель франшизы…