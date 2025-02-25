Штраф за неправильную входную дверь - это фейк! Юристы дали опровержение

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Юристы рассказали тонкости российского законодательства про входные двери

Вчера в российских СМИ большой резонанс наделала новость о повышении штрафа за неправильную входную дверь. Сегодня эта тема получила неожиданное продолжение.

Информационное агентство ТАСС провело дополнительный опрос юристов, которые сказали, что информация о штрафах за неправильную дверь не соответствует действительности.

В частности советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова заявила, что по действующим в России законам входная дверь не является эвакуационным путем, а следовательно не подпадает под соответствующие нормативы противопожарной безопасности. Если будет установлено, что дверь в квартире мешает эвакуации людей, то контролирующие органы могут потребовать устранить эту опасность, речи о штрафах не идет.

Мало того, Власова обратила внимание, что по имеющемуся законодательству двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации, должны открываться по направлению выхода из здания.

Также юрист рассказал реальный случай из практики, когда между соседями разгорелся спор по поводу установленной входной двери, открывающейся наружу, которая по их мнению создавал угрозу безопасности. Вердикт суда гласил, имеющиеся требования к входным дверям имеются только на стадии проектирования, и индивидуальные изменения собственников не подпадают под эти нормы.

Также свое мнение на эту тему добавил эксперт народного фронта Павел Склянчук, который констатировал, что входная дверь может открываться в любую сторону, и никаких штрафов за это не предусмотрено.

В общем можно выдохнуть! Тревога была ложной. Суды не будут завалены тысячами исков конфликтующих между собой соседей. Остается вопрос, а что будет тому юристу, который эту информацию вбросил в эфир?