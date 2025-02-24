В Госдуме сделали заявление по поводу возможной разблокировки Instagram и Facebook

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Возвращение иностранных компаний на российский рынок не обещает быть простым

На фоне наметившегося потепления в отношениях между Россией и США, зашла речь о возвращении на российский рынок иностранных брендов. Также появилась робкая надежда, что перестанут замедлять YouTube, и возможно разблокируют запрещенные Instagram и Facebook. Однако эти надежды оказались призрачными.

Как рассказал в интервью Telegram-каналу Mash депутат Госдумы, и по совместительству председатель комитета по информационной политике и технологиям Сергей Боярский, Instagram* и Facebook* не пустят в Россию даже после снятия санкций. Чтобы в этом вопросе появился хоть какой-то прогресс, компания Meta** (признана в России экстремистской организацией), должна показать реальными действиями желание исправиться, а главное она должна действовать в строгом соответствии с российскими законами.

В первую очередь эта компания должна выполнить закон и разместить свои серверы на территории России, чтобы на них хранились все данные россиян, которые пользуются этими социальными сетями.

Но скорее всего разблокировки на территории России не будет, поскольку что в стране взят курс на развитие собственных ресурсов. Они уже стали конкурентоспособными и нашли аудиторию, которой не нравятся капризы иностранных компаний.

Также Боярский напомнил, разговоры о разблокировке Instagram и Facebook могут начаться только после того, как с компании Meta снимут обвинения в экстремизме. Пока нет отзыва этого статуса, говорить на эту тему бесполезно. Также депутат напомнил, что ранее этой компании предлагали открыть в России свое представительство и офис, чтобы оптимально встроиться в российскую экономическую и правовую систему. Но они не захотели.

Также камнем преткновения являются заблокированные аккаунты российских СМИ и политических деятелей, а также цензура. Такое однобокое сотрудничество, по мнению Боярского, нам не нужно…

*Instagram и Facebook — принадлежат американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.

**Meta — материнская компания Facebook, WhatsApp и Instagram. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.