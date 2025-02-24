В России могут исчезнуть коты «Василии». В Госдуме предложили запретить называть животных человеческими именами

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В Госдуме посчитали, что называть животных человеческим именем, является кощунством

Если вы, хотя бы иногда просматриваете новостную ленту, то без всякого сомнения, хотя бы один-два раза натыкались на нелепые и забавные предложения разнообразных запретов от наших российских депутатов. Смотрите сами, что предлагали ввести на законодательном уровне, слуги народа:

- Запретить курение на ходу

- Продавать алкоголь через «Госуслуги», только при наличии специальной метки в аккаунте

- Отбирать квартиры за антисанитарию

- Заставлять жителей РФ без детей платить дополнительный налог

- Сажать в тюрьму гадалок за порчу и приворот

- Отказаться от словосочетания «Лежачий полицейский»

- Разрешить жителям РФ покупать на материнский капитал лошадей

- Запретить алкогольные напитки в качестве подарков

И это ещё отнюдь не полный список, тех «жизненно необходимых предложений», которые некоторые депутаты предлагают ввести в нашу жизнь. Помните известный советский и российский юморист Михаил Задорнов, смеялся над американскими законами? Теперь у этого автора, был бы повод высмеять и потуги наших слуг народа. Вот чтобы далеко не ходить, совсем свежий пример.

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов (Брянская область) внес предложение запрета называть домашних питомцев человеческими именами. Мол, если назвать условного котика Васькой, то это будет противоречием нашим духовным традициям и вдобавок будет оскорблять чувства верующих. У каждого человека есть свой покровитель, и называть домашних животных такими именем кощунственно – заметил депутат.

Что тут можно сказать? Наверное, прямо сейчас в нашей стране все настолько хорошо, что осталось только на законодательном уровне выбирать имена для домашних любимцев. Это действительно в 2025 году самая большая проблема, которая требует немедленного решения?