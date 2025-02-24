В России могут исчезнуть коты «Василии». В Госдуме предложили запретить называть животных человеческими именами
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В Госдуме посчитали, что называть животных человеческим именем, является кощунством
Если вы, хотя бы иногда просматриваете новостную ленту, то без всякого сомнения, хотя бы один-два раза натыкались на нелепые и забавные предложения разнообразных запретов от наших российских депутатов. Смотрите сами, что предлагали ввести на законодательном уровне, слуги народа:
- Запретить курение на ходу
- Продавать алкоголь через «Госуслуги», только при наличии специальной метки в аккаунте
- Отбирать квартиры за антисанитарию
- Заставлять жителей РФ без детей платить дополнительный налог
- Сажать в тюрьму гадалок за порчу и приворот
- Отказаться от словосочетания «Лежачий полицейский»
- Разрешить жителям РФ покупать на материнский капитал лошадей
- Запретить алкогольные напитки в качестве подарков
И это ещё отнюдь не полный список, тех «жизненно необходимых предложений», которые некоторые депутаты предлагают ввести в нашу жизнь. Помните известный советский и российский юморист Михаил Задорнов, смеялся над американскими законами? Теперь у этого автора, был бы повод высмеять и потуги наших слуг народа. Вот чтобы далеко не ходить, совсем свежий пример.
Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов (Брянская область) внес
Что тут можно сказать? Наверное, прямо сейчас в нашей стране все настолько хорошо, что осталось только на законодательном уровне выбирать имена для домашних любимцев. Это действительно в 2025 году самая большая проблема, которая требует немедленного решения?