В России повышены штрафы за неправильную входную дверь. Платить придется всем?

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Россиян предупредили, что неправильно установленная входная дверь карается штрафом

Законодательство в сфере ЖКХ в России постоянно меняется. Вводятся новые правила и ограничения. Например, недавно повышен штраф за неправильную входную дверь до 15 000 руб. Самое интересное, что под это наказание попадает практически каждый житель любой российской многоэтажки.

Об этом в интервью изданию АиФ рассказал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук. Он напомнил, что все входные двери должны открываться исключительно внутрь квартиры, в противном случае они могут препятствовать эвакуации соседей в случае возникновения пожара.

Ранее за такие самовольно установленные двери штраф был 10 тыс. руб., теперь его сумма увеличена до 15 тыс. руб.

По нынешним законам лестничная площадка является общедомовым имуществом, и каждый житель прежде чем установить дверь, обязан спросить разрешение всех жильцов. Если этого не было сделано, то соседи имеют право потребовать вернуть дверь в исходное состояние, чтобы она открывалась внутрь. Если это не будет сделано добровольно, то соседи имеют право обратиться в суд. Как показывает практика, практически все подобные дела решались в пользу истцов.

Если реально посмотреть на ситуацию, то за последние годы в России набирает силу тенденция, когда жители многоквартирных домов устанавливают железные двери. Практически все они открываются наружу, иначе сделать не позволяет их конструкция. Большинство дверей было установлено без разрешения соседей. То есть фактически все двери установлены с нарушением ныне действующих законов. Получается, что в случае чего платить штраф придется всем? А как же безопасность?