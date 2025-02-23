Массовый сбой в «Столото». Победители не могут получить свои выигрыши

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Иногда современные цифровые технологии создают людям проблемы

Компания «Столото» попала в очередной скандал. Технический сбой на сайте привел к тому, что люди не могут забрать свои выигрыши.

Как пишет Telegram-канал Baza, массовый сбой произошел еще 11 февраля, и до сих пор владельцы выигравших билетом не могут получить свои деньги. С проблемой столкнулось несколько десятков человек. У некоторых в мобильном приложении перестал отображаться выигрыш, а у других вообще пропали выигрышные билеты. Но деньги вывести из личного кабинета сейчас никто не может.

Все пострадавшие жалуются на «Столото» в социальных сетях. Организаторы лотереи предлагают всем, кого коснулась эта проблема, обращаться в бот обратной связи для решения проблемы. Те участники, кто воспользовался этим советом, рассказывают, что в течение 10 дней получают сообщение о произошедшем техническом сбое.

В «Столото» их успокаивают и напоминают, что по условиях лотереи у них есть 180 дней на выплату выигрыша. Если же у участника появляются сомнения в корректном отображении информации о выигрыше в личном кабинете или есть вопросы как его получить, то организаторы лотереи предлагают обратиться в контактный центр.

Хотя, если бы люди купили обычный бумажный лотерейный билет, то таких проблем однозначно не было бы. Вот вам и современные цифровые технологии…