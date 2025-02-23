Михаил Хазин призвал не обольщаться действиями Дональда Трампа

Источник фото: скриншот видео

За кажущимися мирными переговорами есть многожество подводных камней

На фоне начавшихся переговоров между Россией и США, и наметившегося потепления между двумя странам, в российском обществе образовалась некая эйфория, и многие теперь ждут только позитива. Михаил Хазин предупреждает, что обстановка далека от идеальной, и сегодня опасно обольщаться действиями нынешнего президента США Дональда Трампа.

По мнению эксперта даже в этой ситуации администрация Белого дома преследует свои корыстные цели. С одной стороны США готовы вывести свои войска из Европы, при этом резко критикуют внутреннюю политику властей Евросоюза.

На самом деле Трамп пытается сосредоточить усилия по захвату рынка в Юго-Восточной Азии. Никакого “слива” Европы, по мнению Хазина, и близко не видно на горизонте. Наоборот, американцы пытаются привести в Европе к власти вместо либералов оппозиционные силы, которые настроены более патриотично. То есть тем самым Трамп спасает Европу.

Вывод войск из Европы позволит США сэкономить значительную часть своего бюджета, что неплохо в условиях огромного государственного долга. Либеральные силы останутся без поддержки, и проиграют своим оппонентам.

В свете украинского конфликта речи о большой Европе от Владивостока до Лиссабона не может идти и речи. Поэтому Вашингтон достиг своей главной цели, устранил главного экономического конкурента. А сейчас необходимо бросить все силы по завоеванию азиатских рынков, за которым в ближайшие год будущее.

Все переговоры между Россией и Штатами не означают, что далее все будет безоблачно, и никто не будет ставить нам проблем. Это просто бизнес, и ничего личного. Поэтому, как гласит старая поговорка, что на Бога надейся, а сам не плошай. Наше будущее в первую очередь зависит только от нас самих.