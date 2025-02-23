У вас не принимают доллары старого образца? Что нужно знать в этой ситуации

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Появляются сообщения о проблемах обмена долларов старого образца. Мы провели собственное расследование и выяснили интересные моменты

Сейчас в российских СМИ активно обсуждается тема, что стали возникать проблемы с приемом в обменных пунктах долларов старого образца. Об этом пишут российские туристы, такие случаи происходят в некоторых российских банках. Что на самом деле происходит?

Американские купюры меняли свой дизайн в истории ни один раз. Но согласно американских законов, все купюры выпущенные начиная с 1914 года банкноты Федеральной резервной системы (ФРС) равнозначны . Это означает, что никаких ограничений для обращения купюр старого образца нет. Но есть один нюанс.

Данный закон распространяется исключительно на государственные структуры. Про частные компании в нем ничего не сказано, а следовательно, они могут сами принимать решения какие доллары принимать, а какие нет.

Мы немного изучили эту тему, и обнаружили интересные закономерности.

Сообщения о проблемах с приемом долларовых купюр старого образца приходят в основном от российских туристов, путешествующих по странам Азии. В частности были проблемы в Таиланде и Турции. А в Египте никто про это не слышал. В Европе на эту тему тоже тишина. Ни для кого не секрет, что в Таиланде и Турции есть много мошенников. Люди знают о проблемах России с санкциями, а значит на русских туристов можно надавить под этим предлогом, и немного на них заработать. При этом в том же Таиланде и Турции официальные банки принимают купюры любого образца.

Что касается российских банков. ЦБ от этой темы самоустранился, и сослался на то, что это личные корпоративные решения. Здесь стоит обратить внимание на то, что у тех банков, которые вводят комиссию за прием старых долларов могут быть проблемы с балансом. Поэтому они ищут лишнюю возможность заработать, хотя такие комиссии их вряд ли спасут. На месте клиентов этих банков, мы бы советовали разрывать с ними все контакты, снимали бы вклады и закрывали счета, от греха подальше.

Официальная российская власть эту тему использует в своих интересах, и пытается заставить россиян максимально избавится от своих валютных сбережений.

На наш взгляд, если у вас есть купюры старого образца, паниковать не стоит, они имеют действительны, и должны приниматься во всем мире. А все остальное, это чистой воды мошенничество.