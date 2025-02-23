Общество

У вас не принимают доллары старого образца? Что нужно знать в этой ситуации

Опубликовано
Алексей Колосков
корреспондент
политика экономика

Источник фото: globallookpress.com

Появляются сообщения о проблемах обмена долларов старого образца. Мы провели собственное расследование и выяснили интересные моменты

Сейчас в российских СМИ активно обсуждается тема, что стали возникать проблемы с приемом в обменных пунктах долларов старого образца. Об этом пишут российские туристы, такие случаи происходят в некоторых российских банках. Что на самом деле происходит?

Американские купюры меняли свой дизайн в истории ни один раз. Но согласно американских законов, все купюры выпущенные начиная с 1914 года банкноты Федеральной резервной системы (ФРС) равнозначны. Это означает, что никаких ограничений для обращения купюр старого образца нет. Но есть один нюанс.

Данный закон распространяется исключительно на государственные структуры. Про частные компании в нем ничего не сказано, а следовательно, они могут сами принимать решения какие доллары принимать, а какие нет.

Мы немного изучили эту тему, и обнаружили интересные закономерности. 

Сообщения о проблемах с приемом долларовых купюр старого образца приходят в основном от российских туристов, путешествующих по странам Азии. В частности были проблемы в Таиланде и Турции. А в Египте никто про это не слышал. В Европе на эту тему тоже тишина. Ни для кого не секрет, что в Таиланде и Турции есть много мошенников. Люди знают о проблемах России с санкциями, а значит на русских туристов можно надавить под этим предлогом, и немного на них заработать. При этом в том же Таиланде и Турции официальные банки принимают купюры любого образца. 

Что касается российских банков. ЦБ от этой темы самоустранился, и сослался на то, что это личные корпоративные решения. Здесь стоит обратить внимание на то, что у тех банков, которые вводят комиссию за прием старых долларов могут быть проблемы с балансом. Поэтому они ищут лишнюю возможность заработать, хотя такие комиссии их вряд ли спасут. На месте клиентов этих банков, мы бы советовали разрывать с ними все контакты, снимали бы вклады и закрывали счета, от греха подальше. 

Официальная российская власть эту тему использует в своих интересах, и пытается заставить россиян максимально избавится от своих валютных сбережений.

На наш взгляд, если у вас есть купюры старого образца, паниковать не стоит, они имеют действительны, и должны приниматься во всем мире. А все остальное, это чистой воды мошенничество.

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