Нежные и воздушные пышки «Ностальгия»: всего 15 минут и угощение готово

Такие пышки станут вашим любимым угощением для гостей, которые свалились, как снег на голову. На их приготовление уйдет всего 15 минут, а чаепитие с друзьями станет уютным и атмосферным.

В советское время огромную популярность обрели пышечные, в которых подавали нежные, воздушные пышки, посыпанные сахарной пудрой. Но сегодня, милые и уютные пышечные ушли на второй план, их заменили на рестораны быстрого питания. Однако, приготовить пышки дома может каждый. Такое угощение создаст особую атмосферу и сделает вечер незабываемо уютным.

Пышки «Ностальгия»

Список продуктов:

Мука – 350 г. Майонез – 3 ст. л. Кефир – 1 стакан. Сахарный песок – 1 ст. л. Соль – 1 ч. л. Сода – ½ ч. л. Растительное масло для жарки и сахарная пудра для обсыпки.

Как приготовить:

Взять глубокую миску и перелить в нее кефир, добавить к продукту майонез, сахарный песок и соль. Перемешать миксером до однородной массы. Муку смешать с содой и всыпать в кефирную смесь. Замесить пластичное тесто. Затем закрыть его пищевой пленкой и дать постоять, чтобы ингредиенты хорошо соединились.

Готовое тесто скатать в шар и разрезать его на 4 части. Каждую часть вновь скатать в небольшой шарик, затем слегка раскатать, чтобы получился пончик, по желанию пальцем проткнуть сквозное отверстие в середине.

В глубокую сковороду налить растительное масло и поставить на огнь. Когда масло раскалится положить на сковородку пышки и обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Вынуть пышки и положить на бумажное полотенце, оно впитает лишний жир, рекомендует портал «Новости Сыктывкара» , со ссылкой на «Красноярск Медиа». Готовые пышки выложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой. Пышки «Ностальгия» готовы.

Этот простой рецепт любимого блюда поможет вернуться в детство и провести вечером уютное чаепитие, которое позволит окунуться в веселые и беззаботные времена, когда «трава была зеленее, а люди добрее».

Приятного аппетита!