Ситибанк уходит из России красиво. Должникам сообщили приятную новость

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Приблизительно 1000 клиентов получили уведомления о том, что им простили долги

Несмотря на все потепление в отношениях между Россией и США, и возможное возвращение некоторых западных брендов, Ситибанк принял решение покинуть российский рынок. И сделать он это решил относительно “красиво”.

Как стало известно изданию РБК, некоторые клиенты банка получили сообщение о том, что данная финансовая организация прощает им долги. В числе счастливчиков значится порядка 1000 клиентов. Скорее всего речь идет о проблемных долгах, которые банк не смог продать рыночным игрокам. Объем задолженности по ним не раскрывается.

Ситибанк, подконтрольный американской Citigroup объявил о своем уходе из России еще весной 2021 года, то есть еще до начала СВО. Также было принято решение о закрытии своих филиалов еще в 12 странах присутствия. В 2022 году на фоне начала украинского конфликта американский банк анонсировал полное сворачивание деятельности своей российской “дочки”.

Основную часть своего портфеля потребительских кредитов Ситибанк продал “Уралсиб”, но тогда речь шла о “живых” ссудах, у которых не было просрочек. Основную часть просроченных кредитов банк продал одной из коллекторских фирм. Но часть проблемных долгов, по которым взыскать задолженность никто покупать не захотел. Как выяснилось, этим клиентам повезло больше всех.

О какой сумме может идти речь? По состоянию на 1 января 2025 года на балансе Ситибанка, без учета резервов, были долги физических лиц на сумму 946,9 млн руб. В строке просроченных кредитов отображалась сумма 43,9 млн руб., однако этот показатель учитывал и корпоративные кредиты.

Конечно же должникам повезло, банк простил им долги. Тем не менее им, скорее всего, все же придется слегка раскошелиться, им придется заплатить НДФЛ. Хочется верить, что хотя бы эту сумму “везунчики” смогут осилить…