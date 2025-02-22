Wildberries предупредил об опасности исчезновения из продажи иностранных товаров

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Борьба с мошенниками может ударить по обычным покупателям

В ближайшем времени на популярных российских маркетплейсах может значительно сократиться ассортимент товаров зарубежных производителей. О такой опасности заявили в объединенной компании Wildberries и Russ.

Причиной дефицита может стать закон, обязывающий продавцов проходить аутентификацию через «Госуслуги», об этом представители крупнейшего российского интернет-магазина рассказали в интервью изданию РБК. В таком случае создается опасность, что россияне станут напрямую покупать товары на иностранных онлайн площадках.

«В случае с Wildberries данная дискриминационная инициатива также заблокирует все международное развитие компании, в том числе налаженный бизнес в семи странах и планы развития маркетплейса на новых рынках», — заявил представитель компании.

С аналогичной проблемой также столкнуться и другие крупные участники российского рынка e-commerce.

Законопроект «О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), осуществляемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», который поступил в Госдуму на рассмотрение 15 февраля, в первую очередь направлен на борьбу с кибермошенничеством. Авторы этой инициативы хотят ввести принудительную идентификацию для всех продавцов на маркетплейсах через портал «Госуслуги». Но главная проблема заключается в том, что у иностранных продавцов нет возможности для регистрации на данном сайте. Поэтому они не смогут официально пройти регистрацию.

Данный закон планируется распространить на все площадки, количество пользователей которых превышает 200 тыс. человек в сутки. То есть Все российские маркетплейсы попадают под его действие автоматически.

Также беспокойство новым законопроектом выразили и владельцы Avito, которые считают, что большинство россиян ради продажи одной вещи откажутся от прохождения регистрации, и перейдут на другие сайты.

То есть все идет к тому, что в случае принятия этого законопроекта, всем мелким продавцам будет выгодно иметь свои интернет-магазины. А маркетплейсы постепенно уйдут в прошлое. Хотя стоит дождаться окончательного решения Госдумы по этому вопросу.