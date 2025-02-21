Общество

В России появился новый налог на бани и сараи. Кому и сколько придется платить?

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
налоги недвижимость

Источник фото: globallookpress.com

Теперь дачникам придется платить за все хозпостройки на даче. При этом в законе есть исключения

Российским дачникам в этом году придется раскошелиться. Им напомнили, что начиная с 2025 года начинает действовать новый закон. Дачники будут обязаны зарегистрировать находящиеся у них на участках сараи, теплицы, бани и другие постройки с фундаментом в Росреестре, после чего заплатить за них налоги на основе кадастровой стоимости.

Об этом РИА Новости рассказала основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева. Юрист уточнил, что все вышеперечисленные хозпостройки с фундаментом являются недвижимостью, а значит на них распространяются соответствующие законы. Налог будет рассчитываться на основании кадастровой стоимости, и должен будет уплачен в размере от 0,1% до 0,3% от данного показателя. 

«Введение налога связано с необходимостью систематизировать учет недвижимости и скорректировать налоговую нагрузку в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения», – отметила Вепренцева РИА Новости.

От уплаты данного налога освобождаются лица, у которых имеется льгота, либо у постройки отсутствует фундамент, в данном случае она не подпадает под определение капитального строения. 

К льготникам, которые освобождены от уплаты этого налога относятся инвалиды, ветераны боевых действий, и еще ряд категорий. Они могут не платить налог на один объект, площадь которого не превышает 50 кв. метров. 

За уклонение от регистрации подобных объектов, ФНС имеет право самостоятельно оценить объект и применить налоговые санкции за уклонение от декларирования. 

В общем, чтобы себе не портить сон, лучше все задекларировать и уплатить все налоги, чтобы в жизни не было проблем…

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