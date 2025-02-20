«Это было невероятно обидно и ужасно». Принц Гарри собрался судиться с Дональдом Трампом

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Принц Гарри решил отстоять репутацию своей супруги Меган Маркл

Принц Гарри постоянно попадает в различные скандальные истории, и иногда на этом неплохо зарабатывает. Однако очередной его “проект” может для него очень плохо закончиться.

Наследник британской короны, который ныне проживает в США, решил объявить войну самому Дональду Трампу! Как пишет издание Radar Online, принц Гарри намерен подать в суд на президента США!

Причиной такого решения, по данным издания, стали недавние высказывания Дональда Трампа в адрес супруги принца Меган Маркл. Напомним, что в недавнем выступлении глава Белого дома пообещал не депортировать Гарри из США, поскольку у него «и так много проблем с ужасной женой».

Теперь принц Гарри хочет потребовать возмещения морального ущерба от самого президента США за высказывания, которые порочат репутацию Меган Маркл. При этом юристы весьма скептически относятся к этой идее. Несмотря на то, что высказывания Трампа реально могли оскорбить жену принца Гарри, затея судиться с президентом США уже сама по себе выглядит возмутительной. Хотя и не факт, что Гарри все же пойдет в суд, а его заявление выглядит скорее эмоциональным. Он же мог просто так стерпеть эти слова и никак не отреагировать?

Дональд Трамп не скрывает своего негативного отношения к Гарри, причиной для этого являются его мемуары, где он непорядочно обошелся со своими родственниками. Совершенно иное отношение к принцу Уильяму, которому Трамп симпатизирует.

Если даже Гарри и пойдет в суд, то его шансы на депортацию из США резко возрастут, и вряд ли он на это решиться. А так скоро все забудут, и вроде бы как показал свое возмущение. Хотя все может повернуться совершенно иначе.