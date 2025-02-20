45 млн рублей направят на ремонт женской консультации №3 в Вологде

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Пациенток и врачей переведут в женскую консультацию на ул. Герцена

14 марта стартует капитальный ремонт женской консультации №3 на ул. Архангельской д. 13б. Работы проведут в три этапа. На эти цели выделено 45 миллионов рублей из областного бюджета, сообщает портал «Вологда.рф».

Ежегодно медучреждение обслуживает около 40 тысяч жительниц микрорайонов Лоста, Завокзальный, Льнокомбинат, Можайский, Бывалово, Южная роща, а также 5-го и 6-го микрорайонов.

«Состояние женской консультации оставляет желать лучшего. В связи с этим Минздравом принято решение о полной реконструкции учреждения на средства из областного бюджета. Капитальный ремонт женской консультации пройдёт с марта по ноябрь. Временные неудобства придётся потерпеть, чтобы вскоре получить новое, благоустроенное медучреждение, в котором будут оказывать качественную помощь в адекватных условиях», — рассказал заместитель министра здравоохранения Вологодской области Артур Айсулов.

На первом этапе ремонта запланирован демонтаж отделки стен и штукатурки, полов, дверных конструкций, а также инженерной системы электроснабжения, пожарной сигнализации и санитарно-технических приборов.

После специалисты сделают перепланировку помещений, монтаж инженерных сетей электроснабжения, штукатурные работы и частичную замену трубопроводов. Кроме того, будут обустроены новые входы в здание, обеспечивающие удобный доступ для маломобильных граждан.

Завершится ремонт чистовой отделкой стен, укладкой керамической плитки и линолеума на полы, установкой новых дверей, а также заменой окон, потолков, светильников и инженерных сетей.

Во время проведения работ все пациентки будут направлены в отделение женской консультации №1 на улице Герцена. Для этого уже подготовлены кабинеты и организовано двойное окно в регистратуре. Четыре врача, которые работают на базе женской консультации №3, также перейдут на новое место.

Помимо этого, посетители могут обратиться за помощью в единый колл-центр по номеру 999-990. Он начал работу в декабре прошлого года. Сотрудники колл-центра запишут посетителей на приём к нужному доктору и сориентируют по изменившемуся адресу.