Роман Вильфанд оценил идею взрыва термоядерной бомбы для борьбы с глобальным потеплением

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Американский физик предложил оригнальную идею борьбы с глобальным потеплением

Бороться с потеплением климата предложили необычным способом. Американский физик Эндрю Хаверли, предложил для этого взорвать в недрах земли ядерную бомбу большой мощности.

По его мнению с помощью такой “Царь-бомбы” удастся высвободить большое количество частиц базальта, которые вступят в реакцию с атмосферным углекислым газом, и тем самым приведут его к уровню 30-летней давности. Эта идея вызвала большое количество споров. Свое компетентное мнение по этому вопросу высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам нашего соотечественника, эта попытка может привести к необратимым последствиям, поскольку станет прямым вмешательством в систему Земли, атмосферу, океан, речные системы и так далее. И неизвестно чем это впоследствии обернется. Сегодня это все единая система, и она прекрасно функционирует.

По мнению Вильфанда, сегодня необходимо более тщательно проводить эксперименты, и более тщательно изучать влияние всех факторов на глобальное потепление.

Как сказал главный синоптик России, сегодня в климатологии уже проведено достаточно много исследований по поводу геоинженерии, с целью изучения эффекта искусственного воздействия на геологическую систему. Вильфанд отметил, что до недавнего времени ни от одного ученого такого предложения еще не поступало. Кроме как улыбку предложение американского физика не вызывает.

Смех смехом, а вот допусти такого ученого до эксперимента, и глобальное потепление покажется раем…