“У нас страна не проходной двор!”. Российские производители намерены не допустить возвращения Coca-Cola и Pepsi

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Российские производители этому не рады, и готовы бороться под местом под солцем

В последние дни активно обсуждается тема возможного возвращения на российский рынок иностранных брендов. В частности одним из первых может вернуться компания Coca-Cola, которая уже обсуждает стратегию работы отечественными конкурентами и борьбе с параллельным импортом. Однако это не означает, что американскую компанию примут с распростертыми объятиями.

Как пишет Telegram-канал SHOT, отечественные производители колы тоже готовятся к встрече с конкурентами и разрабатывают собственную маркетинговую стратегию. В частности рассматривается возможность создания альянса против Coca-Cola и Pepsi, чтобы создать препятствия для возвращения этих брендов на российский рынок. Если же это произойдет, то российские производители готовы демпинговать, предлагать дополнительные бонусы ритейлу, и улучшать другие показатели.

Очень жесткую позицию по этому вопросу занял ГК «Черноголовка» Алексей Четвергов:

«У нас страна — не проходной двор! Один раз вышел — больше не зайдешь!», - заявил он в интервью SHOT.

Однако все не так просто. Дело в том, что поменять рецепт приготовления новых напитков на старые не составляет труда. Не будет проблем с завозом бутылок и этикеток.

Российские производители колы сегодня работают на том оборудовании и в цехах, где ранее работала Coca-Cola, однако за качеством этой продукции никто не следил. А теперь это делать будут, и если будут выявлены нарушения, то у производителей будут большие проблемы.

С одной стороны это хорошо, ибо борьба с контрафактом всегда полезна, с другой стороны любая газировка вредна для здоровья. Что пить каждый будет решать сам, но здоровье лучше поберечь!