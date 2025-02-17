Жога устанавливает свои правила. В Свердловской области может поменяться губернатор

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Самая громкая губернаторская отставка намечается в Свердловской области

В Российской власти намечаются серьезные перестановки. Как пишет издание “Ведомости” , для начала ротация коснется некоторых губернаторов. Особое внимание к себе привлекает отставка губернатора Свердловской области.

Как пишут журналисты, отставка Куйвашева практически дело решенное. Конкретное решение будет принято сразу после того, на его пост будет одобрена новая кандидатура. Вопрос должен решиться в течение ближайших месяцев.

Основная проблема, которая волнует власти, это высокий протестный уровень в регионе. Отношение экспертов к Куйвашеву весьма противоречиво. Являясь “чужаком” для этого региона, он смог наладить контакты с местными элитами, и даже в какой-то степени смог уменьшить протестные настроения. С другой стороны губернатор всеми силами защищал и отстаивал интересы Ельцин Центра, проекты которого славились своими либеральными взглядами. Здесь часто выступали ярые оппозиционеры нынешней российской власти.

Однако особую пикантность этой истории придет назначение на пост полномочного представителя президента в регионе Артема Жога. Именно он предложил переформатировать деятельность Ельцин Центра, но в ответ получил жесткий отказ. Позднее была проведена полномасштабная проверка финансовой деятельности этого заведения, инициированная полпредом, которая дала много интересной пищи для размышления.

Но последней каплей терпения стала выставка в Ельцин Центре художницы Алисы Горшениной, работавшей над клипом скандально известной группы Pussy Riot. В клипе на песню "Swan Lake" артисты обещали сжечь Останкинскую телебашню, а также глумились над телом погибшего солдата. Публике были представлены несколько ее картин. Однако организаторы решили скрыть её настоящее имя, указав лишь псевдоним HUA, но позднее кураторы подтвердили, что под этим ником скрывается именно Алиса Горшенина.

Дальше это терпеть было нельзя, и вопрос с отставкой был решен. И решающее слово осталось за Жога. Ну а кто возглавит этот регион, мы скоро узнаем, ждать осталось недолго.