Защитит сад от вредителей и инфекций на весь сезон: этим составом опрыскиваю растения ранней весной

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Ранняя весна – это самое подходящее время для обработки растений от вредителей и болезней. Профилактические меры помогут предотвратить развитие грибковых заболеваний и надежно защитят сад от вредных насекомых.

Дачники со стажем рекомендуют проводить ежегодную искореняющую обработку сада именно ранней весной. Когда на деревьях и кустарниках еще не появились листья, то их можно обработать достаточно агрессивными препаратами. Также, следует продезинфицировать теплицы и грядки.

До начала цветения и пересадки культур в теплицы останется еще много времени и все токсичные вещества успеют выветриться, а дачный участок будет надежно защищен. Весенняя обработка позволить уничтожить вредителей не только на растениях, но и в почве.

Состав для дезинфекции сада ранней весной

Ингредиенты:

Медный купорос – 300 г.

Мочевина – 600 г.

Жидкое мыло – 200 мл.

Вода – 10 литров.

Как приготовить:

Два литра воды разогреть и развести в горячей жидкости медный купорос. Мочевину растворить в трех литрах холодной воды. Когда раствор купороса остынет, соединить обе смеси в одной таре и влить жидкое мыло, оно выполнит функцию «прилипателя» и позволит дезинфицирующему составу дольше оставаться на растениях. Затем объем раствора доводят до десяти литров и переливают в пульверизатор.

Этим составом нужно как следует обработать весь дачный участок. Причем обработку проводят не только по поверхности деревьев, но и проливают грунт в приствольных кругах. Как правило, именно в этих местах могут прятаться личинки вредителей. Также, состав можно использовать для дезинфекции теплиц, особое внимание нужно уделить труднодоступным местам, где могут сохраняться патогенные микроорганизмы.

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