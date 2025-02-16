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Аль Бано получил приглашение на необычный концерт

После переговоров между президентами России и США появилась реальная надежда, что СВО может закончиться уже в этом году. По крайней мере политики нас в этом пытаются убедить. И вот появилось еще одно предположение, что это событие произойдет совсем скоро.

Как заявил итальянский певец Аль Бано интервью газете ANSA , его импресарио сказал ему, чтобы он был готов выступить в России на концерте по случаю предполагаемого мирного соглашения по Украине. Мероприятие ориентировочно планируется на конец лета или начало осени 2025 года.

«Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России и заставил меня четыре раза спеть для Путина. Он сказал мне: «Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира», — сказал артист.

Можно ли верить этой информации? По словам Аль Бано, его менеджер никогда не подводил артистов, и никогда не совершал никаких ошибок. Поэтому он уверен, что и в этот раз все будет аналогично. С большой долей вероятности концерт пройдет на Красной площади.

Косвенным подтверждения данной информации могут стать и сообщения мировых СМИ, что в американские и российские переговорщики уже отправились в Саудовскую Аравию с целью обсуждения подготовки встречи между Путиным и Трампом.

Если все это реально, то ждать осталось недолго.