Певец Аль Бано получил приглашение выступить на концерте по поводу окончания СВО
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Аль Бано получил приглашение на необычный концерт
После переговоров между президентами России и США появилась реальная надежда, что СВО может закончиться уже в этом году. По крайней мере политики нас в этом пытаются убедить. И вот появилось еще одно предположение, что это событие произойдет совсем скоро.
Как заявил итальянский певец Аль Бано интервью газете
«Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России и заставил меня четыре раза спеть для Путина. Он сказал мне: «Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира», — сказал артист.
Можно ли верить этой информации? По словам Аль Бано, его менеджер никогда не подводил артистов, и никогда не совершал никаких ошибок. Поэтому он уверен, что и в этот раз все будет аналогично. С большой долей вероятности концерт пройдет на Красной площади.
Косвенным подтверждения данной информации могут стать и сообщения мировых СМИ, что в американские и российские переговорщики уже отправились в Саудовскую Аравию с целью обсуждения подготовки встречи между Путиным и Трампом.
Если все это реально, то ждать осталось недолго.