В России будут штрафовать собственников жилья, сдающих его в аренду мигрантам

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Собственники жилья, сдающие его мигрантам, обязаны будут ставить их на учет

Как известно, начиная с этого года, в России значительно ужесточилось миграционное законодательство. В частности неприятный сюрприз ждет владельцев квартир, которые привыкли сдавать свое жилье непрошенным гостям.

Теперь тем собственникам жилья, которые сдают свои квартиры мигрантам, но при этом не ставят их на учет, грозит штраф в размере 4000 рублей. Согласно новым правилам, арендаторы не имеет право пересдавать жилье другим мигрантам, а также регистрировать нем своих родственников.

Помимо ужесточения миграционного контроля, данные меры также направлены на решение сразу двух других проблем, а именно на борьбу с теневой сдачей квартир, и пресечение серых схем регистрации.

В условиях, когда в крупных российских городах накопился критический уровень нерегулируемой миграции, и где нелегалы формируют криминальные сообщества, это мера выглядит как вынужденная.

Представитель МВД в интервью агентству ТАСС напомнил два законных способа регистрации мигрантов. Это можно сделать либо по месту пребывания, либо по месту жительства. При этом оба варианта исключают возможность регистрации в месте проживания своих родственников, или распоряжаться данной квартирой иным способом.

«Постановка иностранца на учет — это обязанность собственника. Если собственник сдает в аренду жилое помещение, но отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа на собственника в размере до 4 тысяч рублей», — рассказали в МВД.

Собственники жилья имеют право в любой момент расторгнуть договор аренды, и снять иностранца с учета, для этого достаточно написать соответствующее заявление в ОВД.