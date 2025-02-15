Выборы в Абхазии. Первое прямое столкновение России и Турции на постсоветском пространстве

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Политическая ситуация в Абхазии может резко обостриться

Сегодня в Абхазии проходят внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендует пять человек, но главными претендентами на победу считаются политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Учитывая тот факт, что первого кандидата активно поддерживает Россия, а за вторым стоит Турция, то мы можем стать свидетелями первой и довольно жесткой схватки на постсоветском пространстве наших двух стран.

На данный момент известно , что явка на выборах превысила 40%. По мнению политологов ни один кандидат вряд ли сможет набрать в первом туре необходимое количество голосов, поэтому с большой долей вероятности предстоит второй тур.

Политический кризис в Абхазии возник на фоне принятия инвестиционного соглашения с Россией. По итогам его подписания российский бизнес обязался построить в республике крупный туристический комплекс. Однако оппозиции удалось добиться отмены этого документа и отставки президента Аслана Бжания.

Интригу этим выборам придает тот факт, что Бадру Гунба активно поддерживают российские власти. Для этого были внесены существенные изменения в инвестиционное соглашение, в котором были учтены интересы местного бизнеса. Россия отменила свое же решение о приостановке подачи электроэнергии в Абхазию, а также выделила финансовую помощь, для выплаты зарплат госслужащим.

Адгура Ардзинба активно поддерживают власти Турции. Как известно, Эрдоган мечтает возродить Великий Туран, и Абхазия входит в экономические интересы “турецкого султана”. Во время предвыборной кампании Ардзинбу неоднократно видели в турецком посольстве в Москве.

Уже сейчас появилась информация, что в случае победы пророссийского кандидата, абхазская оппозиция готовит массовые акции протеста, и будет стараться сделать все, чтобы этот сценарий провалился. А пока необходимо дождаться официальных результатов. Наверняка Абхазия будет основным поставщиком громких новостей в ближайшие дни…