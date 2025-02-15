Мюнхенская конференция по безопасности. США начинают расшатывать Евросоюз

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Выступление американского политика оказалаось неожиданно жестким

В Германии начала свою работу Мюнхенская конференция по безопасности. Главной темой данного мероприятия должны были стать вопросы по урегулированию украинского конфликта. Однако как показал первый день, все пошло немного по другому сценарию.

Холодным душем для представителей Евросоюза оказалось выступление вице-президента США Джей Ди Венса, который в резкой форме раскритиковал внутреннюю политику еврочиновников. В частности Венс сделал акцент на том, что ЕС выбрал неправильные приоритеты для своей безопасности. Россия и Китай никогда не были врагами для Европы, а вот проблемы с миграцией и отход от принципов демократии могут европейцам сильно навредить.

На первый взгляд весьма неожиданный поворот событий. Ведь США по логике должны объединить всех своих союзников перед глобальной угрозой, и выработать единый подход к безопасности. А тут получается все наоборот.

На самом деле в этом нет ничего удивительного. Именно Евросоюз является одним из главных экономических конкурентов для США. Именно единая европейская валюта является главным конкурентом для американского доллара. Приход к власти в европейских государствах националистов будет повышать риск раскола в Евросоюзе, и возможный его распад. Не будет ЕС, не будет единой европейской валюты. Американский доллар останется единственной мировой резервной валютой.

Всегда и во все времена все военные конфликты затевались из-за экономики. И та ситуация, свидетелями которой мы сегодня наблюдаем, не является исключением. Просто надо понимать, кто и какие цели во всей этой истории преследует.