Бьют на жалость? Покупатели “Светофора” создали петицию в защиту торговой сети

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У торговой сети «Светофор» появились защитники, они устраивают митинги и создали петицию

Как известно сегодня по всей стране проходят массовые проверки торговой сети “Светофор”. Данная проверка является исключением из действующих российских законов, и была инициирована на самом верху. Уже есть первые результаты. Но как часто это бывает, в дело появился неожиданный поворот.

Несмотря на то, что проверки дискаунтера “Светофор” выявляют многочисленные нарушения, во многих городах стали возникать спонтанные акции в поддержку данной компании. Одна из таких акций прошла 12 февраля в Сергиевом Посаде, где жители организовали небольшой “митинг” у закрытого магазина и выразили его руководству свою поддержку.

А на днях постоянные покупатели, озабоченные возможным закрытием данной торговой сети, создали петицию в поддержку ритейлера, которая смогла набрать более 10 тыс. голосов всего за два дня.

Защитники “Светофора” утверждают, что закрывая эти магазины, власти лишают их возможности приобретать товары по доступным ценам. Также в поддержку дискаунтера высказались многочисленные партнеры. В основном это небольшие компании, для которых эта торговая сеть стала главным покупателем их продукции.

Все это немного не вяжется с той информацией, которая поступает от проверяющих органов. За время проверки магазинов были выявлены тысячи нарушений, начиная от истекшего срока годности, нарушений санитарных норм, и заканчивая финансовыми нестыковками.

Пока все магазины “Светофоры” закрыты временно. Ни одного решения о полном закрытии торговых точек не вынесено. Поэтому необходимо дождаться комментариев от официальных лиц по итогам проверки, тогда станет ясно, продолжить ли свое существование данная торговая сеть, или же прекратит свою деятельность навсегда.