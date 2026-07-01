Начальник регионального управления Минюста скончался на 51-м году жизни

Источник фото: Сайт управления Минюста РФ по Вологодской области

В должности главы ведомства Дмитрий Лазарев проработал 4 года

Региональное управление Минюста сообщает о смерти начальника управления Дмитрия Лазарева, который ушел из жизни на 51-м году жизни.

Государственную службу Дмитрий Лазарев начинал в 1998 году в органах прокуратуры и в 2013 году занял должность прокурора Череповца.

В 2020 году перешел на работу в региональное управление министерства юстиции. В конце 2021 года был назначен на должность заместителя начальника управления, а спустя полгода стал исполнять обязанности начальника управления.

«Неоднократно поощрялся за время службы в органах прокуратуры Вологодской области, награжден Благодарностью губернатора Вологодской области в 2023 году. За многолетнюю безупречную и эффективную службу неоднократно награждался ведомственными наградами Минюста России. Его уход - невосполнимая потеря для управления», - говорится в сообщении ведомства.

Руководство регионального управления выразило соболезнования родным и близким Дмитрия Лазарева.