Чудесное исцеление на шпильках: «тяжелобольная» Лерчек взбесила россиян турне по светским тусовкам

Источник фото: Belkin Alexey/news.ru

Громкое уголовное дело против Валерии Чекалиной о выводе за рубеж 250 миллионов рублей было поставлено на паузу по очень веской причине — адвокаты заявили о критическом состоянии здоровья блогера и четвертой стадии рака желудка. Сердобольная публика уже готовилась сочувствовать многодетной матери, как вдруг тяжелобольная пациентка явила миру чудеса исцеления. За короткое время Лерчек успела проинспектировать свой косметический завод, засветиться на выставке в Гостином дворе и посетить романтический концерт. И всё это — на каблуках, без маски и с ослепительной улыбкой.

Началось всё с инспекции собственного производства. В сеть попало видео, на котором Лерчек вместе со спутником бодро позируют прямо в цеху. Нарядившись в белые халаты и санитарные шапочки, пара источает абсолютный позитив на фоне металлических чанов. Посыл ролика, текст которого дублируется прямо на экране, носит исключительно коммерческий характер:

«Спасибо за веру в бренд. Мы обещаем качество на высшем уровне».

Глядя на эти кадры, сложно поверить, что перед нами человек, перенесший уже шесть тяжелейших курсов химиотерапии. Вместо больничной койки и борьбы за жизнь — уверенный контроль бизнеса и прогрев аудитории на новые продажи. Но заводские стены оказались лишь разминкой перед полноценным светским марафоном.

Выставка, каблуки и концерты при свечах

Сменив халат на легкий красный сарафан в белый горошек, Лерчек отправилась покорять Московский международный фестиваль «Традиции и современность», чтобы поддержать друга. Журналисты оторопели: вместо изможденной пациентки (а при 4 стадии рака желудка люди теряют колоссальный процент массы тела) перед ними предстала цветущая девушка в парике и на высоких шпильках. Отвечать на неудобные вопросы она отказалась, бросив лишь, что чувствует себя «нормально».

Сразу после выставки неутомимая блогерша переоделась и отправилась на концерт фортепианной музыки при свечах, где с удовольствием принимала слова поддержки от преданных фанатов. Удивительная выносливость для человека, чья защита еще недавно уверяла суд в невозможности посещать заседания из-за болей в тазобедренных суставах, достигающих 9 баллов из 10. Видимо, классическая музыка обладает мощным ортопедическим эффектом, позволяя дефилировать на каблуках вопреки разрушающемуся позвоночнику.

Пользователи социальных сетей этот перформанс не оценили. Телеграм-каналы буквально захлебываются от возмущения и едкого сарказма. Аудитория справедливо задается медицинскими вопросами: как человек после химии, чей иммунитет должен быть убит до нуля, спокойно разгуливает в толпе людей без защитной маски? Любая инфекция в таком состоянии может стать фатальной, но Валерию это совершенно не беспокоит.

Комментаторы не стесняются в выражениях, называя происходящее циничным издевательством над теми, кто реально борется со страшной болезнью.

«Люди на грани смерти с 4 стадией лежат, а эта по салонам и бутикам ходит как полностью здоровая», — пишут возмущенные россияне.

В сети крепнет уверенность, что чудесное и окончательное «исцеление» многодетной матери чудесным образом совпадет с датой закрытия ее уголовного дела, после чего она с чистой совестью вернется к продаже своих марафонов.