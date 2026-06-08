Совместный проект правительства региона и «Ростелекома» продлят для строительства оптики

Запрос на подключение проводных услуг возник из-за временных ограничений мобильного интернета

Совместный проект «Ростелекома» и правительства Вологодской области «Связь на селе» продлят для строительства оптики. Развитие связи в Вологодской области обсудили вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов и глава региона Георгий Филимонов на Петербургском международном экономическом форуме.

«В 2024 году при поддержке компании «Ростелеком» мы запустили региональный проект “Связь на селе”. С его помощью обеспечиваем связью и доступом к сети интернет территории Вологодской области, не проходящие по параметрам в федеральные программы. За два года доступ к современным услугам мобильной связи получили уже свыше 1,7 тысячи вологжан в 70 населенных пунктах. Рассмотрели возможность продолжения реализации этой важной инициативы», - рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Из-за временных ограничений мобильного интернета в регионе возник запрос на подключение проводных услуг связи. Именно для решения этой задачи будет продлен проект «Связь на селе».

В 2026 году «Ростелеком» спроектирует и построит оптическую сеть в активно расширяющемся частном секторе двух райцентров региона: в Устье и в Нюксенице. В результате более 700 семей подключатся к проводному интернету уже в этом году

«Продолжаем тесно работать с правительством региона по созданию цифрового каркаса Вологодчины, чтобы совместно эффективно решать острые социальные задачи и строить современную оптическую инфраструктуру. Инвестиции в развитие телекоммуникаций существенно повысят качество связи в удаленных от областного центра населенных пунктах, активизируют местное предпринимательство, что позволит улучшить уровень жизни населения», - уточнил вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов.

Добавим, что совместно с компаний «Ростелеком» в Вологодской области также реализуется федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0». Начиная с 2021 года, в регионе построили 96 антенно-мачтовых сооружений и охватили связью более 18 тысяч человек. В этом году в малых населенных пунктах Вологодчины планируется построить еще 26 вышек связи.