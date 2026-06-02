Два памятника архитектуры продали в Великом Устюге за 2 рубля
Два памятника архитектуры проданы в Великом Устюге стоимостью по 1 рублю каждый. На аукцион были выставлены «Дом Львова» и «Дом Жигалова», которые признаны объектами культурного наследия регионального значения.
Дом Жигаловых, расположенный на улице Водников, был построен в начале XIX века. В советское время в нем была поликлиника, но затем здание также было признано аварийным.
Новым собственникам необходимо провести полную реставрацию зданий с сохранением исторических обликов. Контролировать исполнение обязательств будет главное управление охраны объектов культурного наследия Вологодской области.