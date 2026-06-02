Два памятника архитектуры продали в Великом Устюге за 2 рубля

Два памятника архитектуры проданы в Великом Устюге стоимостью по 1 рублю каждый. На аукцион были выставлены «Дом Львова» и «Дом Жигалова», которые признаны объектами культурного наследия регионального значения.

Как сообщает РБК Вологда , дом великоустюгского предпринимателя Ивана Львова площадью 300 квадратных метров был построен в 1902 году и располагается на улице Красной. Изначально на первом этаже здания располагалась типография, на втором этаже жил сам владелец здания. В советское время в доме располагалось общежитие учебно-производственного предприятия общества слепых. Позже здание постепенно разрушалось, а в 2018 году сильно пострадало от пожара.

Дом Жигаловых, расположенный на улице Водников, был построен в начале XIX века. В советское время в нем была поликлиника, но затем здание также было признано аварийным.

Новым собственникам необходимо провести полную реставрацию зданий с сохранением исторических обликов. Контролировать исполнение обязательств будет главное управление охраны объектов культурного наследия Вологодской области.