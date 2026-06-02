Сын известного поэта скончался в Вологде

Александру Коротаеву было всего 54 года

В Вологде на 55-м году скончался Александр Коротаев – сын известного поэта Виктора Коротаева. О смерти сына Александра рассказала вдова литератора.

«Ушёл к любимому папе — Коротаеву Виктору Вениаминовичу. Царство небесное Вам, дорогие мои хорошие», - написала вдова в соцсетях.

По словам женщины, еще в выходные Александр был весел и ездил на машине, а 1 июня у него произошел инсульт.

Александр, как и отец, писал стихи, окончил филологический факультет Вологодского пединститута.

Несколько лет был редактором газеты «Вологодская неделя», после чего занялся полиграфической деятельностью.

Прощание с Александром Коротаевым пройдет в Лазаревском храме Вологды 3 июня.