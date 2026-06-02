Череповчанка отсудила компенсацию у производителя котлет за сломанный зуб

Источник фото: Андрей Титов, Business Online

Зуб женщина сломала еще два года назад

В Череповце местная жительница отсудила компенсацию у производителя рыбных котлет «Север-рыба» за сломанный зуб.

Как следует из материалов дела, рыбные котлеты «Мечта» были куплены в мае 2024 года. Во время обеда в котлете обнаружились перемолотые костя и хрящи, один из которых попал между зубов. В результате зуб треснул и отлетела четверть коронки.

«Из-за майских праздников попасть к стоматологу удалось только спустя неделю. В платном стоматологическом центре зуб удаляли 40 минут с тремя уколами анестезии, после чего наложили швы. Удаление было сложным, что вызвало воспаление в лунке. Еще спустя три дня в стоматологической поликлинике установили дренаж для оттока гноя. Расходы на лечение составили 7400 рублей», - рассказали в пресс-службе судов области.

Женщина настаивала, что травму получила именно из-за котлет.

Хотя представители ООО «Север-рыба» уверяли, что их котлеты качественные и на них имеется сертификат, суд пришел к выводу, что перелом зуба мог возникнуть именно при употреблении котлет. В результате ООО «Север-рыба» обязали выплатить женщине почти 79 тысяч рублей, в том числе ущерб, компенсацию морального вреда, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя, а также расходы на экспертизу.