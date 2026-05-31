Безлимитные проездные и скидки вводятся по карте «Забота» в Вологде

Меры поддержки начнут действовать уже с 1 июня

В Вологде для держателей карт «Забота» вводятся безлимитные проездные и скидки на разовый проезд в общественном транспорте. Новые меры поддержки для держателей карты «Забота» вводятся в областной столице с 1 июня и коснутся проезда на общественном транспорте. На дачный период вводятся безлимитные проездные «Забота» на месяц и на сутки, а также скидки на разовый проезд для держателей этой карты.

«Недавно во время рабочего выезда ко мне подошла вологжанка и рассказала, что действующий проездной на 120 поездок за 2200 рублей для многих пожилых людей неудобен: такой объём зачастую не нужен. Я поручил профильным специалистам проработать этот вопрос, в том числе с учетом наступившего дачного сезона. Для держателей карты «Забота» с 1 июня по 1 октября вводим новые меры поддержки. В автобусах ПАТП № 1 им будет доступна скидка на разовую поездку в размере 7 рублей. Таким образом, одна поездка при оплате транспортной картой «Забота» будет стоить 37 рублей. Кроме того, в Вологде с 1 июня по 1 октября будет введен единый электронный безлимитный проездной на один день стоимостью 200 рублей. Число поездок по нему в течение дня будет не ограничено», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Безлимитный суточный проездной можно будет приобрести уже в июне в мобильном приложении «ТКарта» и в сервисах «Сбербанк Онлайн» на свою транспортную карту «Забота». Он будет действовать на маршрутах как ПАТП №1, так и частных перевозчиков.