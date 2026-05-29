Стали известны первые предметы сдачи ЕГЭ

Единый государственный экзамен в этом году в Вологодской области будут сдавать 4797 человек. Основной период сдачи экзаменов начнется 1 июня. Участники сдадут по выбору историю, химию и литературу.

Как пояснили в министерстве образования Вологодской области, с собой на экзамен необходимо взять паспорт, гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета. Можно принести себе бутылку воды, перекус, лекарства, а участникам с ограниченными возможностями здоровья – необходимые технические устройства, в том числе глюкометры, слуховые аппараты, электронные лупы и другие.

«Больше всего одиннадцатиклассников планируют сдавать химию – 691 человек. На историю зарегистрировались 525 участников, на ЕГЭ по литературе – 258. Для проведения итоговых испытаний в школах региона откроется 21 пункт проведения экзаменов, – рассказала министр образования Вологодской области Екатерина Целикова.

По ее словам, все пункты оснащены необходимыми техническими средствами и камерами видеонаблюдения, поэтому участника могут удалить с экзамена за нарушение установленного порядка.

Результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии участники узнают не позднее 16 июня.