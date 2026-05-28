Программа единовременных выплат тренерам и инструкторам начнет работать на Вологодчине

В Вологодской области начнет работать программа единовременных выплат тренерам и инструкторам, готовым переехать на постоянную работу в населённые пункты с численностью жителей до 50 тысяч человек. Изменения в региональный закон «О физической культуре и спорте» приняты на сессии регионального парламента.

Финансовые параметры программы уже утверждены. В областном бюджете на 2026 год на единовременные выплаты заложено 7 млн рублей. Каждый специалист, заключивший трудовой договор с учреждением в малом городе или сельской местности, сможет получить «земский миллион».

Ранее, на заседании комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению первый заместитель министра спорта Вологодской области Константин Анчуков сообщил, что уже определён первый получатель выплат. В поселок Шексна прибыл тренер по ушу и другим видам единоборств. В настоящий момент оформляется необходимая документация для перечисления выплаты. Кроме того, прорабатывается вопрос привлечения тренеров по боксу и хоккею, география программы охватит всю территорию области. Ожидается, что в следующем году программа будет расширена.