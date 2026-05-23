Два озера выставлены на аукцион в Вологодской области

Победители аукциона получат их на 8 лет

В Вологодской области на аукцион выставлены два озера – Серхловское в Бабаевском округе и Синичье в Чагодощенском округе. Площадь акватории первого – 23,6 га, второго – 5,4 га. Как сообщает Северо-Западное управление Росрыболовства, водоемы предложены под пастбищную аквакультуру. В них можно будет выращивать рыбу в естественной среде без использования садков. За озеро в Бабаевском округе просят 60,4 тысячи рублей, за чагодощенское – 13,8 тысяч рублей.

По информации РБК Вологда , торги пройдут в Санкт-Петербурге 4 июня.

«Победители аукциона получат водоемы в пользование на восемь лет на условиях совместного водопользования», - говорится в сообщении.

В настоящее время на территории региона рыболовством и рыбоводством занимается 31 компания. Крупнейшие предприятия аквакультуры региона – ООО «Рыботоварная фирма «Диана», ООО «Вологодская осетровая компания» и ООО «Аквафиш».

В 2025 году предприятия аквакультуры вырастили почти 1,4 тысячи тонн продукции. Больше всего в Вологодской области выращивают радужной форели – более 1,1 тысячи тонн.