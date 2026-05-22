Вологодские синоптики не исключают ночные заморозки

В регион прорвутся холодные воздушные массы

Вологодские синоптики сообщают о резком похолодании. Уже в ночь на субботу регион пересечет холодный воздушный фронт, который принесет дожди с грозами и похолодание в дневные часы до +20 градусов. Примерно такая же погода с кратковременными дождями и дневной температурой до +21 градуса ожидается в воскресенье.

В понедельник в регион зайдет североатлантический циклон, который принесет новую порцию дождей. Правда, днем столбики термометров еще будут подниматься до отметки в +20 градусов.