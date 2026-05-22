Вологодские синоптики не исключают ночные заморозки
Источник фото: Вологодский ЦГМС погода
В регион прорвутся холодные воздушные массы
Вологодские синоптики сообщают о резком похолодании. Уже в ночь на субботу регион пересечет холодный воздушный фронт, который принесет дожди с грозами и похолодание в дневные часы до +20 градусов. Примерно такая же погода с кратковременными дождями и дневной температурой до +21 градуса ожидается в воскресенье.
В понедельник в регион зайдет североатлантический циклон, который принесет новую порцию дождей. Правда, днем столбики термометров еще будут подниматься до отметки в +20 градусов.
«В последующие дни в регион прорвутся еще более холодные воздушные массы, что приведет к более значительному понижению температуры. По предварительным данным, в дневные часы +11… +16 градусов, вероятность ночных заморозков будет напрямую зависеть от облачности, поэтому данный прогноз будет уточняться», - пояснили в вологодском Гидрометцентре.