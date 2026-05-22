Череповчанка отсудила крупную сумму за падение на виноградине

Женщина поскользнулась на ягоде в супермаркете

В Череповце 68-летняя пенсионерка отсудила крупную сумму у АО «Тандер» (управляющую сетью магазинов «Магнит») за то, что поскользнулась на виноградине и упала. Ягода оказалась на полу, и женщина ее не заметила. В результате падения пенсионерка «ударилась рукой о металлическую стойку и получила травму - закрытый перелом лучевой и локтевой костей правой руки со смещением отломков».

После падения женщина перенесла операцию, 10 дней лечилась в стационаре и затем еще около трех месяцев проходила амбулаторное лечение. За взысканием морального ущерба потерпевшая обратилась в суд.

В суде представители АО «Тандер» пытались переложить вину на клининговую компанию, поскольку именно из-за некачественной уборки зала супермаркета ягода оказалась на полу.

Однако городской суд Череповца признал вину АО «Тандер» и взыскал в пользу пенсионерки 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 150 тысяч штрафа за отказ добровольно выплатить компенсацию.

Клининговая компания признана невиновной.